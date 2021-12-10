ГРАФИК | Завтра цены на электричество позволят вздохнуть свободно. Надолго ли?

Что касается завтрашнего дня, то среднесуточная цена будет заметно ниже, чем в предыдущие дни, и составит 198,85 евро за мегаватт-час (против 279,03 евро позавчера и 216,52 евро вчера). Дороже всего электроэнергия будет стоить с шести до семи часов вечера, а дешевле всего с трех до четырех часов ночи. Смотрите график!