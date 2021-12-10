ВИДЕО | Российскому хоккеисту разбил лицо самый возрастной игрок НХЛ

Во время первого периода Тренин встретил силовым приемом Себастьяна Ахо из команды соперника. После чего к россиянину подъехал Хара, и оба хоккеиста сбросили перчатки, и началась драка. Тренин получил несколько ударов в голову и с окровавленным лицом отправился отбывать пятиминутное наказание за драку. Такой же штраф был выписан Харе.

"Ему наложили семь швов, после чего он вернулся, здорово играл, продолжал показывать свой хоккей, в нем не было ни капли страха. Тренин отражает характер нашей команды. У нас есть психологическая стойкость, мы не показываем страха в матчах", — сказал главный тренер "Предаторз" Джон Хайнс.

Помимо того, что Яков продолжил играть, так он ещё и принял непосредственное участие в победе своей команды. В третьем периоде россиянин сравнял счёт, замкнув передачу Таннера Жанно на пятачке. А Ээли Толванен вырвал победу на флажке, забросив решающую шайбу за 12 секунд до финальной сирены, а его команда победила со счетом 4:3.

