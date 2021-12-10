ВИДЕО | Российскому хоккеисту разбил лицо самый возрастной игрок НХЛ
Уроженец Челябинска, нападающий "Нэшвилл Предаторз" Яков Тренин (188 см, 91 кг) получил несколько ударов в лицо от 44-летнего ветерана "Нью-Йорк Айлендерс" Здено Хары (205 см, 113 кг)
Во время первого периода Тренин встретил силовым приемом Себастьяна Ахо из команды соперника. После чего к россиянину подъехал Хара, и оба хоккеиста сбросили перчатки, и началась драка. Тренин получил несколько ударов в голову и с окровавленным лицом отправился отбывать пятиминутное наказание за драку. Такой же штраф был выписан Харе.
"Ему наложили семь швов, после чего он вернулся, здорово играл, продолжал показывать свой хоккей, в нем не было ни капли страха. Тренин отражает характер нашей команды. У нас есть психологическая стойкость, мы не показываем страха в матчах", — сказал главный тренер "Предаторз" Джон Хайнс.