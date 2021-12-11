Департамент окружающей среды: подкармливая водоплавающих птиц, вы наносите им вред!

На первый взгляд кормление диких животных, в том числе птиц, кажется добрым делом, однако часто это наносит им вред и делает их зависимыми от людей. Водоплавающие птицы, которых при помощи корма приманивают оставаться вблизи человека, ослабевают и утрачивают значительную часть своих инстинктов.

"Ситуация, когда водоплавающие птицы не улетают на южные территории, является для них губительной, и в худшем случае они могут даже погибнуть. Это связано с тем, что по мере похолодания и уменьшения доступности естественной пищи в наших условиях они попадают в затруднительное положение", — сказал Тыну Тальви, главный специалист по охране природы Департамента окружающей среды.

Птицы, отказавшиеся от миграции, становятся легкой добычей хищников. В свою очередь, скопившиеся в местах кормления водоплавающие птицы легче заражаются болезнями, передавая болезни и паразитов друг другу и людям.

Для водоплавающих птиц лучше всего будет вести себя в соответствии с природными позывами, сформировавшимися на протяжении тысячелетий. С наступлением зимы и сокращением естественной кормовой базы им лучше всего улетать на другие территории, более подходящие для зимовки.