За сутки в Эстонии выявлено 592 случая заражения коронавирусом, умерли семь человек

По состоянию на утро 10 декабря в больнице находятся 262 зараженных коронавирусом пациента. Из них 177 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 148, или 84%, не вакцинированы и 29, или 16%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 46 новых истории болезни. Умерло семь зараженных коронавирусом, из которых пять не были вакцинированы: 72-летний мужчина, 73-летний мужчина, двое 82-летних мужчин, 85-летняя женщина, 91-летняя женщина и 92-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6 727 результатов теста, из которых 592 оказались положительными. Из получивших положительный тест 394 не были вакцинированы и 198 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 6 959 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 573. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 213 291 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 60%.

В Эстонии выявлено всего 15 коронапозитивных, в случае которых генотипизация указывает на штамм "омикрон". Большинство случаев связано с поездками из Южно-Африканской Республики и один — из Дубая. Все генотипизированные пробы подтвердят в ходе секвенирования.

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