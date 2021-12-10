Компенсацию роста цен на электричество будут получать эстоноземельцы с доходом ниже 1052 евро

Правительство после обсуждения решило, что нужно сосредоточить усилия на подготовке проекта по возмещению расходов на энергоносители семьям с низким доходом.

Компенсация должна будет распространяться как на электричество, так и на газ и отопление. По оценке министров, это поможет сократить сумму счёта на 30-40 процентов. Ходатайствовать о получении пособия можно будет и задним числом, то есть можно будет получить средства за уже оплаченные счета. Однако заявления можно будет подавать лишь с начала следующего года. Пока ещё окончательно не сформулировано, как это должно будет выглядеть, но рабочее предложение уже разработано.

"Моё предложение заключается в том, чтобы граница этой медианной зарплаты была примерно на уровне прошлого года. В прошлом году средняя медианная зарплата была для первого члена семьи, без налогов, то есть то, что получаем на руки, 1052 евро, для второго члена семьи — половина от этой суммы, для ребёнка младше 14 лет коэффициент составляет 0.3", — пояснил министр госадминистрирования Яак Ааб.

Таким образом, если взять пример семьи из 4 человек: мама, папа и два ребёнка до 14 лет, то суммарный доход семейства в месяц не должен превышать 2213 евро чистыми, чтобы можно было сохранить право на компенсацию.

Идею снизить налог с оборота на электричество, газ и центральное отопление премьер-министр Кая Каллас отвергла.