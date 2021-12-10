По всей Эстонии ожидается ледяной дождь: на улицу лучше не выходить, передвигаться стоит очень осторожно!

"Призываем участников дорожного движения по возможности не рисковать и избегать передвижений. Если уж нужно обязательно выезжать, то надо быть крайне внимательным, снизить скорость и увеличить дистанцию", — настоятельно советует директор по обслуживанию инфраструктуры Департамента транспорта Райдо Рандмаа.

"У многих есть возможность домашней удаленной работы, и завтра — именно тот момент, чтобы использовать эту возможность", — добавил он.

Транспортный департамент заверяет, что все предприятия, обслуживающие государственные дороги, будут заниматься их очисткой ото льда и снега, но, несмотря на это, колебания температур и осадки могут привести к резкому обледенению дороги. Поэтому правильный стиль вождения и выбор правильной скорости имеют первостепенное значение. В темное время и при влажной погоде нужно держать безопасную дистанцию и избегать опасных маневров.

Прогноз на 10.12.

Ночью: Начиная с островов облачность уплотнится, на Сааремаа и в районе Рижского залива местами пройдут снег и мокрый снег, утром вероятность осадков увеличится. Ветер восточный, юго-восточный 5-11, на побережье до 13, порывами 15, на островах до 20 м/с. Температура воздуха -12…-18, на островах и местами на побережье -2…-8°C.

Днем: В основном облачно. Осадки в виде снега, мокрого снега и замерзающего дождя распространятся по всей Эстонии. Большая опасность гололеда! Ветер восточный, юго-восточный 6-13, порывами до 15, на побережье до 20 м/с. Температура воздуха -6…-12, на островах и западном побережье 0…-3°C, вечером повысится.