09.12.2021, 21:47
Лига конференций: "Флора" проиграла "Генту" и завершила евросезон
Foto: Jasper Jacobs, ZUMAPRESS.com/Scanpix
Сегодня столичная "Флора" провела последний матч группового турнира Лиги конференций УЕФА: в Бельгии таллиннцы уступили "Генту" 0:1 и заняли последнее место в своей группе.
До этой игры "Флора" сохраняла теоретические шансы на выход из группы: помимо собственной победы в гостях нашей команде нужна была побела кипрского "Анортосиса" в гостях над сербским "Партизаном". Но последнего тоже не произошло, в параллельном матче зафиксирована ничья 1:1.
Из группы вышли "Гент" и "Партизан".
Напомним, что "Флора" стала первым в истории эстонским клубом, сыгравшим в групповой стадии еврокубков.