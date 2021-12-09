Лига конференций: "Флора" проиграла "Генту" и завершила евросезон

До этой игры "Флора" сохраняла теоретические шансы на выход из группы: помимо собственной победы в гостях нашей команде нужна была побела кипрского "Анортосиса" в гостях над сербским "Партизаном". Но последнего тоже не произошло, в параллельном матче зафиксирована ничья 1:1.