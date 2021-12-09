09.12.2021, 20:08
В Минэкономики дали ориентир: когда ждать увеличения поставок российской электроэнергии?(11)
Foto: Andres Putting
Системные операторы электросети стран Балтии еще не достигли соглашения об увеличении поставок российской электроэнергии, и до нового года дополнительные объемы оттуда поступать не будут, сказал вице-канцлер по вопросам энергетики Министерства экономики и коммуникаций Тимо Татар.
Как уже сообщалось, страны Балтии приступили к переговорам о допуске на рынок большего количества российской электроэнергии.
Вице-канцлер признал, что вместо нынешней методики, согласованной между системнымиоператорами, новой договоренности можно ожидать только в начале следующего года, пишет rus.err.
Татар также подчеркнул, что даже если дополнительная электроэнергия будет получена из России, ее объемы не будут достаточно большими, чтобы решить энергетические проблемы нашего региона.
"Как я уже говорил ранее, дополнительные поставки российской электроэнергии — это не волшебная палочка, а дополнительное решение, которое немного упростит ситуацию", — отметил Татар.