В Минэкономики дали ориентир: когда ждать увеличения поставок российской электроэнергии?

Как уже сообщалось, страны Балтии приступили к переговорам о допуске на рынок большего количества российской электроэнергии.

Вице-канцлер признал, что вместо нынешней методики, согласованной между системнымиоператорами, новой договоренности можно ожидать только в начале следующего года, пишет rus.err.

Татар также подчеркнул, что даже если дополнительная электроэнергия будет получена из России, ее объемы не будут достаточно большими, чтобы решить энергетические проблемы нашего региона.

"Как я уже говорил ранее, дополнительные поставки российской электроэнергии — это не волшебная палочка, а дополнительное решение, которое немного упростит ситуацию", — отметил Татар.