Первое исследование "Омикрона": как от него защищают вакцины и иммунитет переболевших?

В ВОЗ говорят, что пока нет никаких признаков того, что "Омикрон" способен преодолевать защиту, которую обеспечивают антитела, успешнее, чем вариант "Дельта". Там утверждают, что существующие вакцины по-прежнему должны защищать от тяжелого течения болезни.

Исследователи из ЮАР взяли 14 образцов плазмы у 12 участников, вакцинированных двумя дозами вакцины Pfizer/BioNTech, и проверили способность плазмы нейтрализовать "Омикрон".

Выяснилось, что "Омикрон" смог обойти антитела гораздо успешнее, чем предыдущий самый распространенный вариант "Дельта". В целом, вакцина Pfizer/BioNTech дала в 40 раз меньше нейтрализующих антител против "Омикрона", чем против исходного штамма коронавируса, обнаруженного в 2019 году в Китае.

Однако, несмотря на значительное сокращение числа антител, "Омикрон" все же не смог полностью обойти вакцинную защиту. А у людей, которые переболели коронавирусом и были полностью вакцинированы, сохранялся относительно высокий уровень антител.

Первые выводы

Южноафриканское исследование еще не прошло научное рецензирование, однако уже позволяет сделать некоторые выводы.

Ученые действительно заметили некоторое падение способности антител нейтрализовать новый вариант, но "Омикрон" не может полностью ускользать от них, объясняет профессор Алекс Сигал, вирусолог из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения, который руководил исследованием.

"Результаты, основанные на анализах крови 12 человек, были лучше, чем я ожидал от "Омикрона", — говорит Сигал.

"Существующие вакцины доказали свою эффективность против выявленных к настоящему моменту мутаций с точки зрения тяжести течения заболевания и госпитализаций, и нет пока причин ожидать, что с "Омикроном" будет по-другому", — соглашается доктор Марк Райан, директор отдела ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.