Центристы о росте цен на энергоносители: в этой ситуации есть только один выгодополучатель

”Люди не должны страдать из-за когда-то принятых в сфере энергетической политике решений. Премьер-министр на пресс-конференции правительства отметила, что сверхвысокие цены на электроэнергию вызывают чувство неуверенности у всех. Таким образом для нас это общая проблема. Удержание НСО на нынешнем уровне будет еще больше способствовать росту инфляции. И в этой ситуации единственный выгодополучатель — это государство, которое увеличит свои доходы за счет своих жителей”, — сказал Карилайд.

По словам Карилайда, Центристская партия поддерживает снижение налога с оборота на газ, электричество и тепло на период отопительного сезона — т.е. до 30 апреля. Благодаря этой мере месячные счета потребителей снизились бы на 10%. ”Резкий рост цен на энергоносители в конечном итоге оказывает негативное влияние на рынок труда, транспортные расходы и продукты питания. Для эффективного управления кризисом необходимы меры поддержки”, — подчеркнул он.

Карилайд добавил, что по инициативе Центристской партии уже принят ряд мер кризисной поддержки. ”Остановлен рост акцизов на электроэнергию, дизельное топливо, дизельное топливо специального назначения, природный газ и используемый в качестве составляющего природного топлива сжиженный газ. Сетевая плата за электричество снижена в два раза, малообеспеченным семьям частично компенсируется оплата счетов за электричество”, — сказал он.