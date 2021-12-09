Полиция просит помощи в поиске молодого мужчины. Он может находиться в Таллинне

Согласно информации из полиции, Кристьян ушел из своего дома на бульваре Каунасе вечером 7 декабря и до сих пор не вернулся.

По словам близких, он может уехать на автобусе в другой город. В последний раз, когда он пропал из дома таким же образом, его нашли в Таллинне.

При уходе из дома был одет в черную куртку с капюшоном, темные спортивные брюки и черно-красную обувь. Рост Кристьяна 185 см, худощавого телосложения, глаза серые, короткие светло-коричневые волосы.

Полиция просит всех, кто видел мужчину или обладает информацией о его местонахождении, позвонить по телефону 112.