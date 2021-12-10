В этом году в эстонских магазинах выявлено 7 случаев обмана с продуктами. Как именно хотели надуть покупателей?

В 2021 году имели место три случая обмана с медом. Во всех случаях товар отозвали с прилавков.

В начале года был изъят из продажи мед, который оказался смесью меда, произведенного в Европейском экономическом сообществе и за его пределами. Мед цветов акации Vinnis, срок годности до 21.10.2021, номер партии L261.

Позже было изъято еще два вида меда, один из которых также оказался смесью, а второй был произведен в Венгрии. Это были Мед различных цветов Vinnis, срок годности до 03.08.2023, номер партии L219 и мед 20 г édesítö Magyar Virágméz Honey, срок годности 07.01.2023.

Также Сельскохозяйственный и пищевой департамент выявил 8479 бутылок или 5935,3 литров не соответствующего требованиям шотландского виски GlenAladale. Все бутылки были уничтожены.

Эстонский производитель алкоголя по заказу других эстонских предприятий изготовил шотландский виски GlenAladale без соблюдения нескольких обязательных требований. В итоге со многих предприятий также принудительно взыскали денежные суммы.

В данном случае это не был опасный для здоровья продукт, а неверное использование запатентованного названия, то есть обман, и нарушение требований изготовления виски.

В этом году еще поступало три сообщения в связи с оливковым маслом, не соответствующим своей категории. В марте департамент отозвал из продажи два вида натурального оливкового масла высшего качества (extra virgin olive oil), чье качество на самом деле не отвечало стандартам: произведенное в Испании Rainbow Classico (дата изготовления — 25.10.2020, срок годности до 25.02.2022) и итальянское оливковое масло Speroni (номерт партии L20C000697).

В октябре было выявлено еще одно оливковое масло extra virgin более низкого качества: ONDOLIVA EXTRA VIRGIN OLIVE OIL 500ml (Испания, номер партии L15629 155, срок годности 29.03.2023). Оно также было отозвано из продажи.