09.12.2021, 15:55
ГРАФИК | Сколько будет стоить электричество в пятницу(9)
Foto: Argo Ingver
В свете недавних скачков завтра стоимость электричества может показаться относительно нормальной, что, однако, не значит, что сложный период позади.
Дешевле всего энергия будет стоить, как всегда, ночью и поздним вечером, дороже всего — с 17 до 18 часов (300,04 евро за мегаватт-час). Среднесуточная цена составит 216,52 евро за мегаватт-час.
Смотрите график!
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