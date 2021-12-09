Выяснилось, кто купил T1! Что теперь станет с торговым центром?

"Lintgen стремится дать центру новую жизнь. Когда Lintgen инвестировала в T1, она поддержала идею прекрасного местоположения, которое со временем улучшится, когда будет построен терминал Rail Baltic . У здания большой потенциал, если им должным образом будет управлять профессиональная команда, которая есть у Lintgen", — комментирует Яан Лотт, эксперт по коммерческой недвижимости и советник Lintgen.

"Если говорить более подробно, то здание станет многофункциональным центром. Торговля будет сосредоточена на двух нижних этажах, новый вход будет построен со стороны железной дороги и центра Ülemiste, а движение между 1-м и 2-м этажами будет улучшено. На третьем этаже будут добавлены новые функции — офисные помещения, спортивные и развлекательные мероприятия, медицинские и коммунальные услуги. Четвертый этаж не нуждается в значительных концептуальных изменениях, поскольку развлекательный центр T1 с уникальным в Европе колесом обозрения Skywheel of Tallinn — это особый, хорошо функционирующий комплекс, и все это будет только набирать обороты тогда, когда остальная часть дома начнет эффективно работать".