Выяснилось, кто купил T1! Что теперь станет с торговым центром?(12)
Торговый центр T1 Mall of Tallinn был продан за 55 млн евро. Как выяснилось, торговый центр приобрела фирма Lintgen Adjacent Investments S.à.r.l., являвшаяся долгое время его кредитором.
"Lintgen стремится дать центру новую жизнь. Когда Lintgen инвестировала в T1, она поддержала идею прекрасного местоположения, которое со временем улучшится, когда будет построен терминал Rail Baltic. У здания большой потенциал, если им должным образом будет управлять профессиональная команда, которая есть у Lintgen", — комментирует Яан Лотт, эксперт по коммерческой недвижимости и советник Lintgen.
Лотт также рассказал о планируемых в центре изменениях:
"Если говорить более подробно, то здание станет многофункциональным центром. Торговля будет сосредоточена на двух нижних этажах, новый вход будет построен со стороны железной дороги и центра Ülemiste, а движение между 1-м и 2-м этажами будет улучшено. На третьем этаже будут добавлены новые функции — офисные помещения, спортивные и развлекательные мероприятия, медицинские и коммунальные услуги. Четвертый этаж не нуждается в значительных концептуальных изменениях, поскольку развлекательный центр T1 с уникальным в Европе колесом обозрения Skywheel of Tallinn — это особый, хорошо функционирующий комплекс, и все это будет только набирать обороты тогда, когда остальная часть дома начнет эффективно работать".
На следующей неделе Lintgen сообщит о том, кто станет новым генеральным директором центра.