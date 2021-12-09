Магазины дурят людей скидками. Защита прав потребителей усилит контроль

"Цель заключается в том, чтобы отслеживать скидочные кампании, действующих в этих секторах торговцев и информацию о ценах, публикуемую для потребителей в ходе этих кампаний, чтобы обеспечить соблюдение законодательных требований. Учитывая количество проблем и тот факт, что привлечение внимания к нарушениям не изменило ситуацию, мы будем более строго реагировать на нарушения в будущем", — заявила руководитель отдела предпринимательства TTJA Ульрика Паавле.

Предложение и продажа товаров на льготных условиях должны осуществляться по отношению к потребителю честно и с учетом добрых торговых традиций. Указанные на товарах обычные и скидочные цены должны быть достоверными, а ценовое преимущество скидки должно быть реальным и понятным потребителю. Предоставление неверной информации о стоимости товара или о ценовом преимуществе считается недобросовестным торговым приемом.

При проведении скидочной кампании необходимо убедиться, что:

-конечная дата льготной продажи была объявлена ​​потребителю;

- льготные цены ниже действовавших ранее обычных цен;

- скидка применяется только к товарам, которые ранее продавались в той же торговой точке, и цены со скидкой, указанные в магазине, совпадают с ценами, рекламируемыми для потребителя.

Необходимо убедиться и в том, что

-цена, указанная на товаре, совпадает с окончательной ценой продукта на кассе;

-обычная цена, указанная рядом со сниженной ценой, является ранее действовавшей в этой торговой точке обычной ценой;

-скидочная кампания не продлится необоснованно долго и не закончится преждевременно;

-скидочные кампании не проводятся одна за другой или через слишком короткий промежуток времени;

товары не продаются по сниженной цене после завершения скидочной кампании.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора ждет от всех торговцев законопослушности и использования методов честной торговли при проведении скидочных кампаний.