ВИДЕО | "То, что происходит сейчас, — настоящий ужас". Правительство рассказало о своих новых решениях

Кая Каллас начала с того, в свете недавнего телефонного разговора между Путиным и Байденом Эстония должна четко обозначить свою позицию. России ни в коем случае нельзя давать слово относительно того, кто должен входить в НАТО, и Россия ни в коем случае не должна диктовать НАТО, что и как делать.

Премьер-министр сказала, что проблема роста цен на электроэнергию крайне серьезная, некоторые семьи могут очень сильно пострадать. Круг получателей пособия необходимо расширить и рассчитывать его исходя из медианной зарплаты, что позволило бы получить помощь 600 000 человекам.

”Этот ценовой шок вызывает во всех чувство неуверенности и беспокойства. Для части людей этот рост очень ощутимый. Особенно для тех, у кого биржевой пакет. У нас есть несколько предложений, которые мы продолжим обсуждать после обеда. План — помочь тем, по кому это бьет больше всего и кому труднее всех”, — сказала Каллас.

Что касается короанавируса, то заболеваемость уменьшается, но ситуация в больницах достигла плато. Также ухудшает ситуацию новый штамм, о котором мало что известно. Следует продолжать сохранять бдительность.

Каллас сообщила, что сегодня правительство утвердило ряд пунктов, в том числе рост минимальной зарплаты с нового года. Более подробно об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

Министр Яак Ааб также сообщил, что обсуждение мер поддержки в связи с ростом цен на электроэнергию продолжается. В том числе на повестке возможность предоставить пособие большему кругу людей, а не только тем, чей доход меньше или равняется прожиточному минимуму. Какие именно шаги будут предприняты, станет ясно в ближайшее время.

Министр Кийк подчеркнул в свою очередь, что самый эффективный способ борьбы с пандемией — вакцинация, в том числе бустерными дозами. Все исследования показывают, что дополнительная доза хорошо работает против всех штаммов. Что касается возможного ослабления ограничений, то правительство не хочет торопиться. ”Существенных послаблений сейчас точно делать нельзя”, — отметил министр.