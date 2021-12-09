"Продавцы рыдают". Начинается ремонт туннеля Мустакиви, торговцы вынуждены покинуть территорию

О реновации туннеля RusDelfi писал в феврале этого года. "Эта идея победила на голосовании за народный бюджет в районе Ласнамяэ. Реализация несколько затянулась, поскольку потребовалась дополнительная оценка состояния туннеля. Кроме того, стоимость работ превысила границы проектов народного бюджета, и нужно было найти дополнительное финансирование", — напомнил Свет.

На встрече с журналистом RusDelfi в начале года местные владельцы жаловались на отсутствие информации, потерю рабочих мест. К тому же, по их словам, сейчас в туннеле работает охранная фирма, если ее не будет — пешеходных переход под землей разрисуют вандалы.

”Со мной никто не связался. Я вчера узнала об этом проекте из СМИ. Управа Ласнамяэ со мной вообще не разговаривала. Это малый бизнес. Наши клиенты — пожилые люди, мамочки с колясками. Пусть проведут опрос среди обычных людей — всем нравятся наши магазины”, — говорила оператор туннеля Татьяна Слонова в феврале этого года.

А что сейчас?





"Что ремонт начнется 3 января 2022 года, я узнала пару дней назад в новостях", — ответила на звонок журналиста RusDelfi Татьяна в четверг утром. По ее словам, ей опять никто ничего не сообщил, информацию пришлось узнавать самостоятельно.

"Мне продавцы сказали, что несколько дней по туннелю ходят строители и осматривают территорию. Я сразу позвонила в управу. Мне ответили, что не могут ничего подтвердить, так как старейшины сейчас нет, а исполняющей обязанности главы районы нет на месте. Посоветовали звонить в Департамент коммунального хозяйства. Там мне сказали, что ремонт действительно стартует 3 января", — с разочарованием констатирует Слонова.

"Почему мне никто не сообщил заранее? Я же должна закрыть договора, разобраться с арендодателями торговых площадей. Я работаю здесь 27 лет, такой коммуникации, как последние два года — не было никогда. Всю информацию узнаю из прессы. Уже устала от этого, поэтому просто ухожу", — подчеркивает она.