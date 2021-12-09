"Продавцы рыдают". Начинается ремонт туннеля Мустакиви, торговцы вынуждены покинуть территорию(1)
"Ремонт туннеля Мустакиви начнется 3 января", — написал в Facebook бывший старейшина Ласнамяэ, ныне вице-мэр Владимир Свет.
О реновации туннеля RusDelfi писал в феврале этого года. "Эта идея победила на голосовании за народный бюджет в районе Ласнамяэ. Реализация несколько затянулась, поскольку потребовалась дополнительная оценка состояния туннеля. Кроме того, стоимость работ превысила границы проектов народного бюджета, и нужно было найти дополнительное финансирование", — напомнил Свет.
На встрече с журналистом RusDelfi в начале года местные владельцы жаловались на отсутствие информации, потерю рабочих мест. К тому же, по их словам, сейчас в туннеле работает охранная фирма, если ее не будет — пешеходных переход под землей разрисуют вандалы.
”Со мной никто не связался. Я вчера узнала об этом проекте из СМИ. Управа Ласнамяэ со мной вообще не разговаривала. Это малый бизнес. Наши клиенты — пожилые люди, мамочки с колясками. Пусть проведут опрос среди обычных людей — всем нравятся наши магазины”, — говорила оператор туннеля Татьяна Слонова в феврале этого года.
А что сейчас?
"Что ремонт начнется 3 января 2022 года, я узнала пару дней назад в новостях", — ответила на звонок журналиста RusDelfi Татьяна в четверг утром. По ее словам, ей опять никто ничего не сообщил, информацию пришлось узнавать самостоятельно.
"Мне продавцы сказали, что несколько дней по туннелю ходят строители и осматривают территорию. Я сразу позвонила в управу. Мне ответили, что не могут ничего подтвердить, так как старейшины сейчас нет, а исполняющей обязанности главы районы нет на месте. Посоветовали звонить в Департамент коммунального хозяйства. Там мне сказали, что ремонт действительно стартует 3 января", — с разочарованием констатирует Слонова.
"Почему мне никто не сообщил заранее? Я же должна закрыть договора, разобраться с арендодателями торговых площадей. Я работаю здесь 27 лет, такой коммуникации, как последние два года — не было никогда. Всю информацию узнаю из прессы. Уже устала от этого, поэтому просто ухожу", — подчеркивает она.
RusDelfi связался с Владимиром Светом. По его словам, оператору туннеля нужно лучше передавать информацию. "Я созванивался с Татьяной. Уведомил о начале ремонта. Спросил, когда лучше его начать — она ответила, что после нового года, поэтому мы и передвинули сроки — на 3 января", — ответил он. Вдобавок отправил документ с извещением о начале реновации, подписанный в конце ноября.
Больше всего пострадают арендаторы киосков. Многие трудятся там более 20 лет, у всех своя клиентская база, привычное место работы. Теперь они вынуждены в кризисное время искать другие источники дохода, к тому же рынков становится все меньше.
"Продавцы рыдают. Им просто некуда идти. Такой дешевой аренды нет нигде, рынки закрываются. Грустно. Просто грустно", — резюмировала оператор туннеля.
Вице-мэр Владимир Свет подчеркивает, что полностью торговля не исчезнет, но новых продавцов будут искать по открытому конкурсу. "Работы начнутся 3 января и продлятся до апреля. Во время ремонта туннель будет постоянно открыт для пешеходов", — добавил он в Facebook.
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