OlyBet заключила соглашение о сотрудничестве с футболистом Лукой Модричем

«OlyBet – бренд с большими амбициями в Европе. Мне нравится сотрудничать с организациями и брендами, которые имеют высокие цели и стремятся к совершенству в своей области», – пояснил профессиональный футболист Лука Модрич.

«Компания OlyBet была основана в Эстонии – одном из самых маленьких государств Европы, что не мешает ей иметь большие амбиции и проявлять бойцовский дух, – сказал Кори Пламмер, исполнительный директор Olympic Entertainment Group и председатель правления OlyBetGroup. – Лука олицетворяет многие ценности нашего бренда, история появления OlyBet на свет имеет схожую основу. Стремление Луки добиться результатов, его страсть к спорту весьма впечатляющи, как и то, как он справился с серьезной конкуренцией. Я считаю, что это сотрудничество прекрасно сочетается с нашим брендом».





Пламмер добавил, что OlyBet много лет является лидером рынка в странах Балтии, в последние годы компания распространила свою деятельность и на новые европейские рынки. Были разработаны новые цифровые платформы, объединяющие болельщиков и спортсменов.

«OlyBet является международным партнером НБА, НХЛ и футбольного клуба „Фиорентина“,выступающего в итальянской Премьер-лиге. Кроме того, в тех странах, где действует компания, она является спонсором местных олимпийских комитетов», – сказал Пламмер.

Пламмер добавил, что OlyBet и OlyBet TV предлагают спортивным болельщикам новые возможности следить за событиями в любимых спортивных дисциплинах, обеспечивая им доступ ко всему спектру спортивных развлечений, новостей и телетрансляций. Болельщики из тех европейских стран, где действует OlyBet, могут делать свои ставки на спортивном портале OlyBet. OlyBet Club предлагает постоянным клиентам возможность принимать участие в крупных спортивных мероприятиях, встречаться и болеть за спортсменов на их домашних стадионах.