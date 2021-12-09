OlyBet заключила соглашение о сотрудничестве с футболистом Лукой Модричем
«OlyBet – бренд с большими амбициями в Европе. Мне нравится сотрудничать с организациями и брендами, которые имеют высокие цели и стремятся к совершенству в своей области», – пояснил профессиональный футболист Лука Модрич.
«Компания OlyBet была основана в Эстонии – одном из самых маленьких государств Европы, что не мешает ей иметь большие амбиции и проявлять бойцовский дух, – сказал Кори Пламмер, исполнительный директор Olympic Entertainment Group и председатель правления OlyBetGroup. – Лука олицетворяет многие ценности нашего бренда, история появления OlyBet на свет имеет схожую основу. Стремление Луки добиться результатов, его страсть к спорту весьма впечатляющи, как и то, как он справился с серьезной конкуренцией. Я считаю, что это сотрудничество прекрасно сочетается с нашим брендом».
Пламмер добавил, что OlyBet много лет является лидером рынка в странах Балтии, в последние годы компания распространила свою деятельность и на новые европейские рынки. Были разработаны новые цифровые платформы, объединяющие болельщиков и спортсменов.
«OlyBet является международным партнером НБА, НХЛ и футбольного клуба „Фиорентина“,выступающего в итальянской Премьер-лиге. Кроме того, в тех странах, где действует компания, она является спонсором местных олимпийских комитетов», – сказал Пламмер.
Пламмер добавил, что OlyBet и OlyBet TV предлагают спортивным болельщикам новые возможности следить за событиями в любимых спортивных дисциплинах, обеспечивая им доступ ко всему спектру спортивных развлечений, новостей и телетрансляций. Болельщики из тех европейских стран, где действует OlyBet, могут делать свои ставки на спортивном портале OlyBet. OlyBet Club предлагает постоянным клиентам возможность принимать участие в крупных спортивных мероприятиях, встречаться и болеть за спортсменов на их домашних стадионах.
Лука Модрич - легенда мирового футбола, многие годы является одним из лучших полузащитников мира. С 2012 года Модрич играет за «Реал Мадрид», клуб испанской Премьер-лиги. Кроме того, Модрич является капитаном сборной Хорватии по футболу, с его помощью в 2018 году команда попала в финал Кубка мира.
Лука Модрич завоевал множество наград в мире спорта, в том числе получил звание Лучшего игрока 2017/18 года по версии УЕФА, Ballon d'Or в 2018 году и является лучшим в истории хорватским футболистом.
OlyBet – бренд номер один в сфере ставок на спорт, онлайн- и азартных игр в Балтийских странах, а также ведущая развлекательная европейская платформа. За последние годы OlyBet стал официальным партнером НХЛ и НБА в странах Балтии, а также официальным партнером футбольного клуба итальянской Премьер-лиги «Фиорентина». OlyBet создает контент и предлагает развлечения на различных платформах: ставки на спорт, игры в казино и покер, как в физической, так и в онлайн-среде, поддерживает местный спорт и спортсменов, а также развивает киберспорт. OlyBet TV – новейшая платформа новостей и развлечений в сфере спорта, которая позволяет поклонникам спорта следить за спортивными событиями по всему миру.
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