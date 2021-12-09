За сутки в Эстонии прибавилось 554 случая заражения коронавирусом, умерли два человека

По состоянию на утро 9 декабря в больнице находятся 246 зараженных коронавирусом пациентов. Из них 183 нуждаются в стационарном лечении из-за тяжелого COVID-19, из них в свою очередь 146, или 80%, не вакцинированы и 37, или 20%, с завершенным курсом вакцинации.

За сутки в больницах открыли 41 новую историю болезни. Умерло двое невакцинированных зараженных коронавирусом: 79-летняя женщина и 84-летняя женщина.

За последние сутки проанализировали 6 366 результатов теста, из которых 554 оказались положительными. Из получивших положительный тест 350 не были вакцинированы и 204 с завершенным курсом вакцинации.

За сутки ввели 6 220 доз вакцины, из них новых вакцинаций начали 520. По состоянию на сегодняшнее утро дополнительную или бустерную дозу получил 207 981 человек. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины — 60%.

В Эстонии выявлено всего 25 коронапозитивных, в случае которых генотипизация указывает на штамм "омикрон". Большинство случаев связано с поездками из Южно-Африканской Республики. Все генотипизированные пробы подтвердят в ходе секвенирования.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.