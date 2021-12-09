Удорожание электроэнергии: министр Аас предложил заморозить дивиденды Elering

"Рост цен на электроэнергию затрагивает всех жителей и предприятия Эстонии. Таким образом, было бы разумно временно снизить ожидаемые государством дивиденды от государственной энергетической компании, а позднее на некоторое время отказаться от их выплаты", — приводит в четверг слова Таави Ааса пресс-служба Министерства экономики и коммуникаций.

Согласно предложению Ааса, Elering выплатит в госбюджет 10 миллионов евро дивидендов из прошлогодней прибыли вместо запланированных более 24 миллионов евро.

В 2022 и 2023 годах государство дивиденды от Elering получать не станет.

"Повышение цен также увеличит расходы Elering на потерю электроэнергии, а отказ от дивидендов поможет немного покрыть эти затраты, — сказал Аас. — Сегодня необходимо использовать любую возможность, чтобы уменьшить счета за электроэнергию".