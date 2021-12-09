ЧП и криминал
09.12.2021, 07:37

В столкновении двух грузовиков на шоссе Таллинн-Пярну погиб человек

 
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Foto: Taavi Sepp

Сегодня утром, около 06:17 центр тревоги получил сообщение об аварии на 20 км шоссе Таллинн-Пярну-Икла в волости Сауэ в Харьюмаа, где произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

В результате столкновения один грузовик загорелся. В ходе работ по тушению в кабине было найдено тело.

Спасатели продолжают работать на месте. Движение в сторону Пярну закрыто.

Точные обстоятельства случившегося устанавливаются.

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