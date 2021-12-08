Мастер ФИДЕ: поражение в рекордной партии надломило российского претендента на шахматную корону

Первые пять партий завершились вничью и по большей части протекали в осторожной борьбе. И вот в шестой партии грянул гром. Она оказалась первой результативной и побила рекорд как наиболее продолжительная за всю историю матчей на первенство мира. Поединок продолжался 136 ходов — 7 часов 45 минут. Ян Непомнящий играл чёрными и, сначала уравняв в каталонском начале, попытался перехватить инициативу в партии. Претендент отдал две ладьи за ферзя соперника, чтобы осложнить позицию и завоевать пешки ферзевого фланга белых.

Подобный размен является весьма рискованным, ведь если ладьям удаётся наладить “командную” работу, то они могут одолеть сильнейшую фигуру противника. После множества приключений так и произошло в партии. В итоге возник эндшпиль король, ладья, конь и 2 пешки против короля и ферзя. По семифигурной базе данных (все позиции, где на доске не более 7 фигур, имеют точную компьютерную оценку) при идеальной защите чёрных партия должна была завершиться в ничью. Да где ж её взять, идеальную защиту, человеку, да на восьмом часу игры? Магнус Карлсен умело нагнетал давление и дожал оппонента. Вот позиция, в которой россиянин признал своё поражение:

Белый король постепенно укрывается от шахов на поле g8. Затем неизбежно следует продвижение пешки е6 в ферзи. Трудовая победа чемпиона мира!

Этой титанической схваткой закончилась ничейная засуха на матчах за шахматную корону, состоявшая уже из 19 классических поединков подряд (2 последние партии матча Карлсен — Карякин, все 12 партий Карлсен — Каруана и 5 первых партий текущего матча).

Хоть Ян и держался молодцом на пресс-конференции, вскоре стало понятно, что это поражение психологически надломило его. После мирного результата в седьмой партии Магнусу удалось победить ещё два раза.

В восьмом туре в русской партии претендент имел чёрными чуть худшую, но защитимую позицию. Надежды рухнули буквально в один миг.