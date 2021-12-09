СЕГОДНЯ | "Флора" проведет последнюю игру в Лиге конференций. Сможем ли выйти в плей-офф?

"Гент" уже решил вопрос о выходе в плей-офф. Бельгийцы уже точно не отдадут первую строчку "Партизану" в группе В, так как имеют преимущество по личным встречам. В связи с этим на предстоящий матч Хейн Ванхазебрук может выпустить полуосновной состав. Конечно, это не означает, что они будут "сливать" матч, но мотивации точно будет чуть меньше.

У "Флоры" матчи группового турнира складывались по-разному. Сначала два поражения, затем два ничейных исхода и потом историческая победа в предпоследнем туре над "Партизаном" — дома, со скромным счетом 1:0.

Коллектив Юргена Хенна в пяти турах заработал пять баллов, так что ещё имеет математические шансы пробиться в плей-офф. Для этого ему нужно победить, а также чтобы "Партизан" проиграл "Анортосису". Мало кто думал, что ”Флора” до последнего будет бороться за второе место группы.

В кадровом плане у "Флоры" ситуация неоднозначная. Пока непонятно, примет ли участие в матче ведущий форвард команды Рауно Саппинен. Как сказал главный тренер эстонской команды на пресс-конференции: "Состояние Саппинена станет ясным сегодня вечером или завтра утром, точно спрогнозировать не могу".