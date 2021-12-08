08.12.2021, 22:01
Правительство продлит карантинные требования по COVID-19 до конца марта
Согласно постановлению правительства от 28 мая 2021 года карантинные требования введены для вышеуказанных лиц до 31 декабря.
Министр здравоохранения и труда Эстонии предложит правительству продлить эти требования и связанные с ними ограничения до 31 марта 2022 года.
В пояснительной записке к данному пункту повестки дня говорится: "Учитывая эпидемическую ситуацию, важно сохранение действия карантинных требований, чобы защиить жизнь и здоровье людепй, а также обеспечить выполнение ключевых функций государства. Через три месяца будет дополнительно произведена оценка необходимости сохранения требований".
Подробнее о карантинных мерах, введенных в Эстонии вы можете получить информацию здесь.
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