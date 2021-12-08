Из Эстонии в Россию пытались контрабандой вывезти ювелирных изделий на 400 000 евро

Сотрудники Главного управления по борьбе с контрабандой ФТС России совместно с Шереметьевской и Северо-Западной оперативной таможнями обнаружили в автомобиле на МАПП Ивангород 8 кг незадекларированных ювелирных изделий.

При проведении таможенного контроля автомобиля ”Пежо”, прибывшего со стороны Эстонии, под пассажирским сиденьем обнаружены свертки с браслетами, кольцами, серьгами, кулонами из золота с драгоценными камнями — всего 2078 штук.

Таможенная экспертиза показала, что это золотые изделия 585-й пробы со вставками из бриллиантов стоимостью 34 млн рублей (407 000 евро).

В отношении лица, незаконно ввозившего указанный товар, возбуждено уголовное дело по п. ”в” ч.2 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда ювелирных изделий из драгоценных металлов, входящих в перечень стратегически важных товаров). Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет. Расследование уголовного дела продолжается.

Мероприятие проведено во взаимодействии с Пограничным управлением ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.