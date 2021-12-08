Финский премьер извинилась за поход в ночной клуб вместо самоизоляции

Марин отправилась в клуб, несмотря на то, что знала о положительном тесте на коронавирус министра иностранных дел Пекки Хаависто (Зел). Марин была подвержена риску заражения в пятницу, когда вместе с Хаависто принимала участие в заседании правительства.

Марин не выполнила инструкции госсовета. Примерно две недели назад канцелярия госсовета обновила рекомендации, согласно которым министры должны сразу воздерживаться от социальных контактов после получения информации о риске заражения. Марин сообщила, что до нее лично эти инструкции не дошли.

"Но это не причина. Мне нужно было о них знать. Я несу ответственность за то, что не получила сообщения", — сказала Марин в парламенте. Она признала проблемы в коммуникации.

"Надо сделать так, чтобы такого больше не повторялось. Как я уже сказала ранее, мне нужно было лучше оценить ситуацию и проверить еще раз инструкции. Я извиняюсь за свое поведение, я действовала не лучшим образом", — добавила она

Марин в субботу вечером были отправлены сообщения с инструкциями относительно изоляции. Глава правительства, находившаяся в ночном клубе, однако, не прочитала их, так как не взяла с собой министерского телефона.

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