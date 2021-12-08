Принят государственный бюджет на 2022 год

За принятие закона о госбюджете были 59 депутатов, против голосовали 37 членов парламента. Воздержавшихся не было.

Согласно инициированному правительством проекту закона о государственном бюджете на 2022 год (464 SE), доходы в государственный бюджет в следующем году составят 13,13 миллиарда евро, а расходы — 13,64 миллиарда. Объем инвестиций составит 716 миллионов евро.

Расходы на оборону составят рекордные 750 миллионов евро (2,3% ВВП). Расходы на научную и исследовательскую деятельность составят 1% ВВП.