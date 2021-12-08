Тренер Контавейт рассказал, сколько зарабатывает он и его коллеги

— Что вы изменили в игре Анетт Контавейт за несколько месяцев работы? Почему улучшились результаты?

— Она стала играть более агрессивно в нужные моменты. Также стала более терпелива – уже не стремится побыстрее закончить розыгрыш. Прибавила в позиционной игре – начала лучше понимать, когда лучше атаковать, когда защищаться, где рисковать. Появилась решительность».

— Что входит в ваши тренерские обязанности? Вы присутствуете на всех тренировках, ездите на все турниры с Анетт?



— Да, мы вместе ездим по турнирам. Есть тренеры, которые работают четко по графику: с 10 по 16-е число я на соревновании, а с 16-го по 20-е – на отдыхе, не звони мне и не пиши. На счет ведь ничего не перечисляется. У меня другой подход: чем больше ты можешь помочь теннисисту, тем лучше.

В моем представлении результат определяют многие моменты вне корта. Когда я вижу, например, что в игре Анетт недостаточно быстро передвигается боковым шагом, моя задача – поговорить с тренером по физической подготовке, чтобы он добавил или изменил упражнения.

Мне необходимо присутствовать на тренировках, чтобы видеть, что процесс протекает в нужном направлении. Я за эффективность. Но когда один человек гребет в одном направлении, а второй – в другом, КПД нулевой, а брызг много.

— Какую зарплату вы считаете для себя приемлемой?

— Я эту информацию раскрывать не могу. В туре есть разные зарплаты. Думаю, если тренер получает $1000 в неделю – это несерьезная сумма. Но некоторые игроки платят совсем заоблачные суммы – по 7000-8000$. Например, [Иван] Лендл, я уверен, берет больше, он может себе такое позволить.

Вообще, зарплата для теннисного тренера – номинальная категория. Гораздо интереснее бонусы, которые ты получаешь, если игрок выступает хорошо. Тут заработок опять же разный – бывает и до 30% от призовых. Есть тренеры, которые вообще ездят без зарплаты, но требуют существенный процент от призовых.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram, ”ВКонтакте”, ”Одноклассниках” или Twitter.