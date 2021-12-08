В центре Таллинна произошла цепная авария. Движение сильно затруднено

Как сообщила полиция, столкнулись автомобили Volkswagen Golf, Mazda 5 и фургон Ford Transit.

Люди в ДТП не пострадали. Поскольку водители не сумели прийти к согласию по поводу того, кто виноват в аварии, то на место вызвали патруль полиции.