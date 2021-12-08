ЧП и криминал
08.12.2021, 18:10

В центре Таллинна произошла цепная авария. Движение было сильно затруднено

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Foto: Eero Vabamägi
В начале пятого часа вечера в Таллинне рядом с перекрестком Кристийне произошла авария с участием трех автомобилей.

Как сообщила полиция, в 16.14 столкнулись автомобили Volkswagen Golf, Mazda 5 и фургон Ford Transit.

Люди в ДТП не пострадали. Поскольку водители не сумели прийти к согласию по поводу того, кто виноват в аварии, то на место вызвали патруль полиции.

Движение в районе ДТП было сильно затруднено. Полиция рекомендовала водителям при поездке избегать данный район.

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