В тот же день после вакцинации скончался пожилой мужчина. Власти начали расследование

"Сейчас мы можем сказать, что шестого декабря в Департамент лекарственных средств было подано извещение, и в данный момент мы занимаемся его оценкой", — сообщила пресс-секретарь ведомства Мерилин Сяде.

Случившееся подтвердила и глава Тартуской станции скорой помощи Вероника Рейнхард: "В самом деле, такой случай, когда проводилась реанимация, имел место. Но сказать, был ли он напрямую связан с вакциной, сейчас еще очень трудно".

Рейнхард добавила, что хотя мужчина был вакцинирован в этот же день, нужно учитывать, что речь идет об очень пожилом человеке.

Вчера депутат Рийгикогу от Эстонской консервативной народной партии (EKRE) Калле Грюнталь сообщил Delfi, что отец его знакомого ходил на вакцинацию, и после того, как ему был сделан укол, он рухнул около автомобиля. Его пытались реанимировать, но, к сожалению, мужчина скончался.

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