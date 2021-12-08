Теперь действует новый порядок назначения алиментов: что изменил принятый сегодня закон?

Согласно закону, при формировании размера алиментов необходимо исходить из реальных потребностей ребенка, возможностей родителя и времени, которое родитель проводит с ребенком. Также необходимо учитывать, сколько детей находится на иждивении у родителя, кому платятся пособия на ребенка и пособия многодетным семьям.

Согласно закону, базовая сумма для назначения алиментов составит 200 евро. Она будет индексироваться к 1 апреля каждого года. К этой сумме будет ежегодно добавляться 3 % от средней брутто-зарплаты за прошлый год. При расчете алиментов будут учитываться также государственные пособия на ребенка и пособия многодетным семьям, за счет чего уменьшится сумма алиментов, выплачиваемая родителем. Суд по-прежнему будет иметь право увеличить или уменьшить размер алиментов, исходя из разницы в доходах родителей и учитывая потребности ребенка.

В законе есть исключение, согласно которому во время прохождения военной службы нет обязанности платить алименты, так как ребенок получает детское пособие военнослужащего, проходящего срочную или альтернативную службу. Закон не изменит действующие решения суда или соглашения. Будут установлено переходное положение, согласно которому алименты, привязанные к размеру минимальной заработной платы, будут заморожены на текущем уровне и не будут расти с увеличением размера минимальной заработной платы.