До 300 евро! Максимальный штраф от камеры скорости вырос почти в два раза

На средства, выделенные с дохода со штрафов, местное самоуправление сможет, например, приобретать системы автоматического наблюдения за дорожным движением, покрывать расходы на обслуживание таких систем или приобретать новые приборы. Выделенные средства также можно использовать в целях повышения безопасности движения иными способами.

Согласно закону, установка и использование автоматических систем надзора за дорожным движением на дорогах местных самоуправлений будет производиться при сотрудничестве трех сторон. Задача местных самоуправлений — приобретение и обслуживание устройств. Транспортный департамент будет заниматься базой данных автоматических систем надзора за дорожным движением и предоставлять данные в инфосистему полиции. В задачи Департамента полиции и пограничной охраны входит письменное предупредительное производство.

Закон также установит требования к месту установки систем автоматического надзора за дорожным движением. Для поиска подходящего места для автоматических камер контроля скорости местное самоуправление должно обратиться в Департамент полиции и пограничной охраны и Транспортный департамент. Согласно закону, выбранное место должно являться опасным участком дороги, который невозможно обезопасить иными мерами. Решение выносит Департамент полиции и пограничной охраны.

Также закон повысит ставку предупредительного штрафа, то есть штрафа, назначенного автоматической системой надзора за дорожным движением, с 190 до 300 евро, а максимальная ставка штрафа с целью воздействия будет повышена с 80 до 100 евро. Ставка предупредительного штрафа не повышалась с момента ее создания 12 лет назад. Помимо этого, законопроект внесет поправку, согласно которой Налогово-таможенный департамент сможет более просто и эффективно взыскать штрафы с целью воздействия без привлечения судебного исполнителя.

Закон уточняет, что извещения о штрафе отправляются заказным письмом с извещением о получении, если получение извещения, отправленного электронным путем, не было подтверждено в течение 15 дней с момента отправки. Ранее заказное письмо необходимо было отправлять, если получатель извещения не подтверждал его получение и не оплачивал штраф в течение трех дней. Поправка позволяет более гибко оплачивать штраф, извещать о получении штрафа и пересылать его в случае, если нарушение совершил не владелец автомобиля или ответственный пользователь. Также в таком случае остается достаточно времени для того, чтобы оспорить штраф.