09.12.2021, 12:31
ВИДЕО | "Учимся общаться с искусственным интеллектом". Смотрите, как полицейский помог роботу перейти дорогу!(5)
ФОТО: Скриншот
Роботы-доставщики посылок Starship во многих районах Таллинна стали в дорожном движении уже обычным явлением. Но на нерегулируемых переходах они частенько надолго останавливаются в ожидании подходящего момента для перехода улицы.
Полицейские вроде бы нашли способ, как помочь искусственному интеллекту: для этого нужно встать перед примерным пешеходом и поманить его руками.
Начальник Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм опубликовал в социальных сетях видео, как он использовал именно такой метод, и это сработало.
"Мы открыты инновациям и учимся потихоньку общаться и с искусственным интеллектом. Кажется, что понимаем друг друга", — такой подписью сопроводил видео страж порядка.