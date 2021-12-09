Техно
09.12.2021, 12:31

ВИДЕО | "Учимся общаться с искусственным интеллектом". Смотрите, как полицейский помог роботу перейти дорогу!

 (5)
Айвар Пау, Forte.ee
ФОТО: Скриншот

Роботы-доставщики посылок Starship во многих районах Таллинна стали в дорожном движении уже обычным явлением. Но на нерегулируемых переходах они частенько надолго останавливаются в ожидании подходящего момента для перехода улицы.

Полицейские вроде бы нашли способ, как помочь искусственному интеллекту: для этого нужно встать перед примерным пешеходом и поманить его руками.

Начальник Ида-Харьюского отделения полиции Рогер Кумм опубликовал в социальных сетях видео, как он использовал именно такой метод, и это сработало.

"Мы открыты инновациям и учимся потихоньку общаться и с искусственным интеллектом. Кажется, что понимаем друг друга", — такой подписью сопроводил видео страж порядка.

Оставить комментарий Читать комментарии (5)