ВИДЕО | Танель Кийк: в четверг выяснится, смягчат ли ограничения на работу развлекательных заведений. А как с Новым годом?

На этой неделе в прессе появились сообщения о вероятности того, что будет отменено требование проверки ковид-паспортов в случае проведения мероприятий на открытом воздухе. Также сообщалось о возможном продлении времени работы увеселительных заведений (сейчас они должны закрываться в 23.00). Однако Научный совет на своем заседании в понедельник не поддержал эти послабления.

В то же время правительство мнением Научного совета жестко не связано. Как сказал министр здравоохранения и труда Танель Кийк, основательное обсуждение этого вопроса будет на завтрашнем утреннем заседании правительства.

Кийк отметил, что ранее правительство обещало смягчения в части времени работы заведений в случае, если Эстония выйдет на "желтый" уровень эпидемической опасности. Но карты смешал новый омикрон-штамм COVID-19, который сейчас набирает обороты.

Лично министр поддерживает смягчение ограничений в части проверки ковид-сертификатов при проведении мероприятий на открытом воздухе. Что касается продления времени работы развлекательных заведений, то Кийк не пожелал обнародовать свое мнение, сославшись на необходимость обсудить этот вопрос с экспертами.

В то же время, по словам Кийка, ясно, что на Новый год места проведения праздника в 23 часа закрывать не будут.

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