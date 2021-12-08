РАСПИСАНИЕ | В Ласнамяэ начался вывоз снега

”Прошу автовладельцев на время работ освободить внутриквартальные дороги и территории во дворах от припаркованных там автомобилей в соответствии с графиком работ. Это необходимо, чтобы снегоуборочная техника могла беспрепятственно выполнять свой работу. Убранный вовремя снег поможет обеспечить, чтобы при потеплении уход и уборка дорог пройдут легче и опасность появления льда на дорогах будет ниже”, — сказала исполняющая обязанности старейшины района Ласнамяэ Ану Аус.