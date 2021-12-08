ВИДЕО | "Омикрон вызывает опасения, вакцина для детей скоро прибудет". Ведомства дали обзор текущей ситуации с коронавирусом

Министр Кийк отметил, что мы движемся в правильном направлении, но как в Эстонии, так и Европе вызывает опасения новый штамм ”омикрон” и новый всплеск заболеваемости в ЕС.

Темпы вакцинации бустерной дозой радуют. По этому показателю мы находимся среди первых в Европе.

Во время праздников, к сожалению, риск заражения будет выше, так как люди будут больше встречаться друг с другом.

В ближайшие недели в Эстонию прибудут первые партии вакцины для детей в возрасте 5-11 лет.

Что касается снятия ограничений, то окончательное решение будет принято завтра на кабинетном заседании правительства. Если заболеваемость продолжит снижаться, то можно будет ослабить требования. В каком направлении мы будем двигаться, зависит во многом от всех нас. Сейчас мы находимся на 20 месте в Европе, в то время как совсем недавно были на первом.

Сепп в свою очередь сообщила, что коэффициент заболеваемости по стране составляет 0,85. Беспокоит то, что в густонаселенных Харьюмаа и Ида-Вирумаа он выше (0,9), и это может привести к общему росту. Сепп призвала людей, у которых кто-то из членов семьи болен коронавирусом, взять больничный и оставаться дома. Улучшение ситуации с заболеваемостью произошло благодаря тем жителям страны, которые следуют требованиям.

По состоянию на вчерашний вечер в Эстонии было выявлено 12 случаев заражения штаммом ”омикрон”. Представитель департамента призвала людей не увеличивать количество контактов на рождественские праздники. ”Если вы еще не вакцинировались, то самый лучший подарок близким — это то, если вы это сделаете”, — отметила Сепп.

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