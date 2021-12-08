С нового года Maxima повысит зарплату работникам магазинов

”Принимая во внимание вклад работников наших магазинов, учитывая ситуацию на рынке труда и финансовые результаты компании, мы пересмотрели зарплаты на всех должностях в магазинах и приняли решение о повышении зарплаты значительной части работников", — сказал генеральный директор Maxima Eesti Эдвинас Волкас. Уже ранее в прессе появлялись сообщения с обещаниями компании пересмотреть уровень заработной платы работников магазинов на следующий год.

”Я рад, что с нового года зарплаты наших сотрудников в магазинах вырастут в среднем на 8%”, — добавил Волкас. С 1 января 2022 года будут увеличены зарплаты 96% работников Maxima, которые трудятся в магазинах торговой сети. Рост зарплат сотрудников с более низкой почасовой оплатой труда может вырасти более чем на 10%, достигнув на некоторых должностях 14%. В 83 эстонских магазинах Maxima работает более 3000 человек.

В дальнейшем останутся и действующие сейчас мотивационные выплаты для работников магазинов. При этом и в новом году компания продолжит предоставлять бесплатный горячий обед своим сотрудникам, работающим в сфере торговли, логистики и производства. Помимо нового уровня заработной платы, у кассиров магазинов Maxima появится новая система мотивации для быстрого и качественного обслуживания клиентов на кассах. Заработная плата административного персонала некоторых магазинов также увеличится в течение 2022 года за счет добавленных премий по результатам труда.

Уже весной этого года Maxima обновила уровень заработной платы и систему мотивации работников своего логистического центра в Эстонии. Таким образом, зарплата комплектовщика складывается из базовой заработной платы и мотивационной выплаты. Последняя позволяет хорошему квалифицированному рабочему с быстрой техникой работы зарабатывать еще 60-70% от своей зарплаты в качестве мотивационной выплаты. В логистическом центре Maxima, в котором работает более 300 человек, быстрый комплектовщик может получать ежемесячную зарплату, превышающую среднюю зарплату по Эстонии.

В Maxima Eesti работает более 3700 человек.