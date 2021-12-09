Хоккей
09.12.2021, 09:54

ВИДЕО | Канадского игрока увезли на носилках во время матча НХЛ

 
Фото: Scanpix
Нападающий "Чикаго" Джуджхар Хайра не смог подняться со льда после силового приема. В итоге хоккеиста увезли с площадки на носилках.

Грубые силовые приемы в НХЛ — это один из главных символов зрелищности. Зачастую силовые приемы, проводимые хоккеистами в Северной Америке, разлетаются по соцсетям и ценятся куда больше, чем некоторые заброшенные шайбы. Но иногда жесткость находится на грани с жестокостью, и в таких случаях главное не переборщить.

Канадский нападающий "Чикаго Блэкхокс" Джуджхар Хайра был госпитализирован во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщает пресс-служба "Чикаго".

Во втором периоде защитник гостей Джейкоб Труба провел силовой прием против Хайры, который после этого упал на лед. Канадец остался неподвижно лежать на льду и заставил всю арену замолкнуть в ужасе.. В итоге хоккеиста увезли с площадки на носилках.

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу "Рейнджерс". Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился дублем и двумя передачами.
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