ВИДЕО | Канадского игрока увезли на носилках во время матча НХЛ

Грубые силовые приемы в НХЛ — это один из главных символов зрелищности. Зачастую силовые приемы, проводимые хоккеистами в Северной Америке, разлетаются по соцсетям и ценятся куда больше, чем некоторые заброшенные шайбы. Но иногда жесткость находится на грани с жестокостью, и в таких случаях главное не переборщить.

Канадский нападающий "Чикаго Блэкхокс" Джуджхар Хайра был госпитализирован во время матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Нью-Йорк Рейнджерс". Об этом сообщает пресс-служба "Чикаго".

Во втором периоде защитник гостей Джейкоб Труба провел силовой прием против Хайры, который после этого упал на лед. Канадец остался неподвижно лежать на льду и заставил всю арену замолкнуть в ужасе.. В итоге хоккеиста увезли с площадки на носилках.



Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу "Рейнджерс". Российский нападающий гостей Артемий Панарин отметился дублем и двумя передачами.