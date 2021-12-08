В Ласнамяэ автобус сбил 9-летнего мальчика

В 9:42 около Мяннику теэ, 115 в Таллинне на нерегулируемом пешеходном переходе 21-летнего мужчину сбил автомобиль Škoda Octavia, которым управляла 65-летняя женщина. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Детали ДТП выясняются.

В 15:05 произошло ДТП на 216,5 км шоссе Йыхви-Тарту-Валга в деревне Супа, когда 47-летний мужчина на Volkswagen Crafter совершал обгон Volkswagen Golf в запрещенном месте. 84-летний водитель Golf начал поворачивать налево и его задел прицеп обгонявшего автомобиля. Находившаяся в Crafter 64-летняя женщина и находившиеся в Golf 42-летний мужчина и 88-летняя женщина были доставлены в Валгаскую больницу на осмотр.

В 19:50, согласно первоначальным данным, 45-летний водитель автобуса начал движение от остановки у Пунане, 18с в Ласнамяэ и сбил бежавшего во тротуару 9=летнего мальчика Пострадавшего ребенка доставили в больницу. Точные детали ДТП выясняются.

В 21:22 произошло ДТП у Пярну мнт, 374 в Таллинне, где 55-летний водитель автобуса сбил пешехода, который переходил дорогу в не предназначенном для этого месте. Пешехода, 11-летнюю девочку, доставили в Детскую больницу.