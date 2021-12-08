Русская звезда НХЛ набрала четыре очка за матч и теперь входит в топ лучших игроков за всю историю

Первый результативный пас стал 500-м очком, набранным россиянином в регулярных чемпионатах НХЛ. Для этого ему понадобилось 457 игр.

Это 5-й показатель среди действующих хоккеистов. Коннор Макдэвид (”Эдмонтон”) и Сидни Кросби (”Питтсбург”) набрали 500-е очко в 369-м матче, Александр Овечкин (”Вашингтон”) — в 373-м, а Евгений Малкин (”Питтсбург”) — в 413-м.

Всего за карьеру в лиге на счету Панарина 503 (174+329) балла.

В 24 играх текущего сезона нападающий набрал 30 (9+21) очков.