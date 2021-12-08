Российский боксер рассказал о своей неизлечимой болезни

”В ноябре 2019 года мне поставили диагноз болезнь Бехтерева. У тебя срастаются позвонки и позвоночник теряет гибкость. О моем диагнозе знали меньше 20 человек”, — сказал Мышев.

Мышев отметил, что он постоянно пьет обезболивающие и делает ЛФК.

”К сожалению, это до конца жизни, и сама болезнь не лечится”, — добавил он.

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