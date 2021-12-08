08.12.2021, 11:10
Российский боксер рассказал о своей неизлечимой болезни
Фото: Scanpix
Российский боксер Владимир Мышев рассказал о том, что он страдает от неизлечимой болезни, пишет Газета.ру.
”В ноябре 2019 года мне поставили диагноз болезнь Бехтерева. У тебя срастаются позвонки и позвоночник теряет гибкость. О моем диагнозе знали меньше 20 человек”, — сказал Мышев.
Мышев отметил, что он постоянно пьет обезболивающие и делает ЛФК.
”К сожалению, это до конца жизни, и сама болезнь не лечится”, — добавил он.
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