08.12.2021, 09:10
Теннисистка Пэн Шуай взяла назад свои слова о сексуальном насилии. Теперь с ней хочет встретиться МОК
Фото: Scanpix
Международный олимпийский комитет (МОК) договорился о встрече с китайской теннисисткой Пэн Шуай, чтобы прояснить вопросы о ее заявлении об изнасиловании высокопоставленным китайским чиновником.
”Мы договорились встретиться с Пэн Шуай лично в Китае. Есть целая дорожная карта в этом вопросе, чтобы быть с ней на связи и увидеть, где она”, — сказал глава пресс-службы организации Марк Адамс.
Спортсменка в начале ноября 2021 года обвинила бывшего вице-премьера Китая в сексуальном насилии, после чего пост был быстро удален, а сама спортсменка пропала. Чуть позже стало известно, что она опровергла информацию об обвинениях чиновника.
Эта ситуация повлияла на информационный фон вокруг зимних Олимпийских игр в Пекине. Все чаще слышны требования отменить соревнования, либо перенести их в другую страну.