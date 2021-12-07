Белый дом и Кремль сообщили об итогах переговоров Путина и Байдена(35)
Основной темой переговоров президентов России и США, как следует из пресс-релиза Белого дома, стала ситуация вокруг Украины и угрозы военной эскалации. Байден предупредил, что России грозят санкции ”и иные меры”, если дело дойдет до вооруженного столкновения, передает РБК.
Президент США Джо Байден во время видеоконференции с Владимиром Путиным предупредил российского коллегу, что в случае эскалации ситуации на Украине США могут ввести ”решительные” экономические ограничения против России. Об этом говорится в сообщении Белого дома по итогам переговоров.
”Президент Байден выразил глубокую озабоченность Соединенных Штатов и наших европейских союзников по поводу концентрации Россией сил вокруг Украины и ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации”, — говорится в заявлении.
Как сообщили в Белом доме, по итогам обсуждения лидеры стран поручили своим командам начать реализацию договоренностей, что США намерены сделать ”в тесном сотрудничестве с союзниками и партнерами”.
Затронули Путин и Байден и другие темы помимо Украины. В разговоре речь шла также о сотрудничестве США и России по вопросам стратегической стабильности, вопросах кибербезопасности и совместной работе по некоторым региональным вопросам, в том числе по Ирану.
Официальное сообщение Кремля
В формате видеоконференции состоялась продолжительная беседа Владимира Путина с Президентом Соединённых Штатов Америки Джозефом Байденом.
Речь, в частности, шла о реализации итогов состоявшегося в июне 2021 года в Женеве российско-американского саммита. Отмечена важность последовательного выполнения достигнутых на высшем уровне договорённостей и сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем.
Президенты в данном контексте вспомнили о союзничестве двух стран в годы Второй мировой войны. Подчеркнули, что принесённые тогда жертвы не должны быть забыты, а само союзничество должно служить примером для выстраивания контактов и совместной работы в сегодняшних реалиях.
Преобладающее место в разговоре заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договорённостей 2015 года, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования. Президент России на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договорённостей, достигнутых в «нормандском формате», высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса.
Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.
Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей. Поэтому Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.
Лидеры условились поручить своим представителям вступить в предметные консультации по этим чувствительным вопросам.
При обмене мнениями по информационной безопасности с обеих сторон подчёркнуто важное значение активно ведущегося диалога по этой теме. Выражена готовность к продолжению практического взаимодействия по уголовно-процессуальному и оперативно-техническому направлениям борьбы с киберпреступностью.
Рассмотрено положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Президент России отметил важность его полноценного выполнения в изначально согласованных рамках. Лидеры выразили надежду, что возобновившиеся в конце ноября в Вене переговоры по данному вопросу пройдут в конструктивном ключе и позволят выйти на приемлемые для всех участников решения.
Обсуждена двусторонняя проблематика. Констатировано, что сотрудничество по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Это проявляется, в частности, в трудностях, которые испытывают в своей работе «урезанные» диппредставительства обеих стран. Владимир Путин подчеркнул, что всё это – следствие линии американских властей, которые ещё пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов, на что мы вынуждены зеркально реагировать. С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений.
Президенты выразили мнение, что с учётом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Россия и США будут продолжать диалог и необходимые контакты.
В целом разговор носил откровенный и деловой характер.
Переговоры Путина и Байдена продлились чуть более двух часов. Они впервые прошли с использованием защищенной линии видеосвязи между Москвой и Вашингтоном. Для лидеров стран это был первый разговор ”лицом к лицу” с момента Женевской встречи, прошедшей 16 июня, и первые переговоры с июля, когда у них состоялся телефонный разговор, продлившийся около часа. На саммит G20 в Риме в октябре, где Байден присутствовал лично, Путин не приехал, а российскую делегацию возглавил глава МИДа Сергей Лавров. В открытой части состоявшихся сегодня переговоров Байден выразил надежду, что в следующий раз президенты встретятся лично.
Онлайн-саммит с участием Путина и Байдена прошел на фоне обострения ситуации вокруг Украины и обсуждения темы ”вторжения России на Украину” в западных СМИ. О том, что в Белом доме опасаются военной эскалации ситуации, со ссылкой на источники писали The Washington Post, CNN, Politico и Bloomberg. 6 декабря Bloomberg сообщил, что в Вашингтоне обсуждают возможные новые санкции против России в связи с обострением ситуации вокруг Украины. В числе возможных ограничений есть запрет на конвертацию рублей в доллары и другие иностранные валюты, включая евро и фунты стерлингов, а также запрет на покупку российских облигаций на вторичном рынке, писало агентство.