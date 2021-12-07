Новости Эстонии
07.12.2021, 20:38

В Таллинне хотят создать первый в стране Центр детского сна

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Mänguasi.
Foto: Anni Õnneleid

Фонд поддержки Таллиннской детской больницы собирает средства на создание первого в Эстонии центра детского сна, специалисты которого могли бы исследовать нарушения сна у детей и предлагать лечение, а также консультировать и поддерживать родителей, пишет rus.err.

Предполагается, что то палаты центра должны быть комфортными, поскольку ребенку и при желании его родителю нужно будет провести там минимум восемь часов, то есть одну ночь. А если понадобится, то и две.

По словам руководителя Фонда поддержки Таллиннской детской больницы Инны Крамер, центр мог бы принимать около 300 детей год, а его услуги покрывались бы за счет Кассы здоровья — то есть бесплатно для родителей.

"По предварительным оценкам, потребуется около 200 000 евро, но большая сумма уже есть. Надеемся, что приступить к строительству можно будет уже в начале марта, чтобы к лету центр уже существовал", — рассказала Крамер.

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