ФОТО | Жизнь пропавшего в Ласнамяэ мужчины в опасности! Полиция сообщила, где его можно повстречать

"Сегодня в ходе поисков в полицию поступило несколько сообщений о том, что Алексея видели вчера передвигающимся по городу, в том числе в различных автобусах.

К примеру, его видели рядом с автобусной остановкой "Пинна", а позже — уже в автобусе поблизости с этой же остановкой. Полиция продолжает собирать информацию о передвижениях и возможном месте нахождения Алексея.

Интерес мужчины к поездкам в автобусе подтвердила и его семья. Иногда мужчина отправляется кататься по кругу в автобусах до позднего часа. Поскольку на сей раз одежда Алексея не отвечает морозным погодным условиям, полиция просит всех, кто где-либо видел мужчину, сообщить об этом при первой возможности в Центр тревоги (112).

Алексей был одет в синюю кофту из флиса, темно-синие пижамные штаны и тапки. Телефон и другие личные вещи он с собой не взял.

Мужчина отличается спокойным нравом, он тихий и нелюдимый. Он в состоянии только назвать своё имя, домашний адрес сказать не сможет, поэтому очень важно, чтобы заметивший его человек сразу дал об этом знать в полицию и оставался рядом с Алексеем.

В связи с тем, что сейчас холодно, а мужчина сам до дому добраться не в состоянии, то он может найти себе пристанище в относительно теплых местах — подъездах и забошенных домах.

На коллаже ниже - одежда, похожая на ту, которую носит Алексей.