Доставка новых тестов в школе задерживается. Минобразования дало рекомендации по тестированию учащихся

По словам Лийны Керсна, министра образования и науки, экспресс-тестирование в школах в течение нескольких недель способствовало снижению уровня заболеваемости. "Я по-прежнему очень благодарна всем школам, которые проводят экспресс-тестирование и передают свои данные в министерство, чтобы мы были в курсе того, как проходит экспресс-тестирование в школах", — сказала она.

"На основании данных, полученных нами из школ, мы знаем, что частота проведения экспресс-тестирования в школах была разной. После первых двух недель тестирования всех учеников и сотрудников многие школы продолжили тестирование в том же темпе, в то время как другие продолжали тестировать дважды в неделю только невакцинированных и не переболевших. В этом кроется причина неравномерного проведения тестов в школах".

По словам министра, были определены школы, в которых тестов не хватает, и эта информация была передана руководителям школ по регионам, чтобы они могли найти способ перераспределить тесты между школами в своем регионе или докупить их, если это необходимо.

"Я хотела бы поблагодарить всех руководителей школ, которые уже нашли подходящие решения для организации экспресс-тестирования. Новая партия тестов будет доставлена в школы в ближайшее время", — сказала министр Керсна.

По данным Департамента здоровья, число заражений в стране неуклонно снижается. "В начале ноября, когда мы начали проводить экспресс-тестирование, в среднем в день заражалось 1 777 человек. Сегодня их число составляет 465 — почти в четыре раза меньше", — пояснила министр образования и науки.

"Количество очагов заражения в школах также сократилось по всей стране. Например, по данным Департамента здоровья, в начале ноября было 143 очага, а к концу ноября их стало 86. Также резко снизилось число молодых людей, заразившихся в учебных заведениях — с 33% детей, заразившихся на предпоследней неделе ноября, до 5% на последней неделе ноября".