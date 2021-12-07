Страны Балтии обсуждают увеличение поставок российской электроэнергии. Собьет ли это цены?

Немногим более года назад Эстония и Латвия пошли навстречу требованиям Литвы и сократили объем закупок электричества в России, а также начали требовать сертификаты на закупаемую в России электроэнергию, подтверждающие, что она поступает не с атомной электростанции в Беларуси. Однако в нынешней ситуации три страны Балтии начали переговоры об увеличении доли электроэнергии, получаемой из России и Беларуси, пишет rus.err.