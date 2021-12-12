В заднем проходе у мужчины обнаружили снаряд времен Второй мировой войны. В больницу пришлось вызывать саперов

Военных — специалистов по работе со взрывчатыми веществами — вызвали медики, опасаясь, что противотанковый снаряд вот-вот взорвется.

Пациент, имя которого не оглашают, сказал врачам, что ”поскользнулся и упал” на бронебойный снаряд размером 17х6 см из его личной коллекции предметов военного образца.

Находкой оказался 57-миллметровый противотанковый снаряд времен Второй мировой войны.

Некий источник сообщил журналистам: ”Этот парень сказал, что нашел снаряд, когда приводил в порядок свою коллекцию. По его словам, он положил его на пол, затем поскользнулся и упал — и снаряд попал ему в зад. Ему было очень больно”.

В полиции сообщили, что мгновенно отреагировали на ”сообщение о том, что у пациента в прямой кишке обнаружен снаряд”, и добавили, что предмет был удален до прибытия полицейских, а для анализа предмета прибыла армейская группа по обезвреживанию боеприпасов.

Произошло все в Глостершире. Врач Кэрол Купер сказала, что пациент мог умереть, если бы снаряд попал ему дальше в кишечник, и добавила, что диапазон предметов, которые приходится извлекать из прямой кишки людей, очень широк: от винных бокалов и бутылок с кетчупом до частей пылесосов.

”К сожалению, для работников скорой помощи это привычное дело, — говорит она, — но я впервые слышу о том, что пришлось вызывать саперов”.

Вчера официальный представитель больницы заявил: ”В данном случае, как и при любом другом связанном с боеприпасами инцидентом были соблюдены соответствующие протоколы безопасности для гарантии предотвращения любого риска для пациентов, персонала или посетителей”.