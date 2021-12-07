Новости России
07.12.2021, 14:55

В Москве бывший подполковник устроил стрельбу из-за маски. СМИ сообщают о минимум двух погибших

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срочная новость
Foto: DELFI

На юго-востоке Москвы в здании Многофункционального центра (МФЦ) произошла стрельба, погибли как минимум два человека, сообщают телеграм-каналы «112» и «Mash».

По данным ”112”, погибли сотрудница МФЦ и посетитель. О гибели двоих человек также сообщает РБК со ссылкой на источник. По информации издания, стрельба произошла в МФЦ ”Рязанский”. Стрелок уже задержан, им оказался 45-летний Сергей Глазов, бывший армейский подполковник, служил в в/ч 33949.
"Предварительно, конфликт произошёл из-за маски — Глазов отказался её надевать", - сообщает телеграм-канал "112".

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