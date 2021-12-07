В Москве бывший подполковник устроил стрельбу из-за маски. СМИ сообщают о минимум двух погибших

По данным ”112”, погибли сотрудница МФЦ и посетитель. О гибели двоих человек также сообщает РБК со ссылкой на источник. По информации издания, стрельба произошла в МФЦ ”Рязанский”. Стрелок уже задержан, им оказался 45-летний Сергей Глазов, бывший армейский подполковник, служил в в/ч 33949.

"Предварительно, конфликт произошёл из-за маски — Глазов отказался её надевать", - сообщает телеграм-канал "112".